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Жаркая погода с грозами ожидается в столичном регионе на этой неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Москве и области на рабочей неделе. Столбики термометров покажут в отдельные дни до +30 градусов, рассказали синоптики в понедельник, 9 июля.

Во вторник в столичном регионе температура воздуха достигнет +26 градусов, сообщает «РИА Новости».

«Температура воздуха днем большую часть рабочей недели продержится на уровне +25…+28 градусов, по области от +25 до +30 градусов», — сообщил агентству специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В течение недели атмосферное давление будет на уровне 744 мм рт. ст.

В понедельник в мегаполисе ожидается облачная и дождливая погода. Накануне Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «оранжевого» из-за сильного дождя.

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