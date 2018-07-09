К перемирию на юго–западе Сирии присоединились 90 населенных пунктов
Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, увеличилось до 90.
Как следует из сообщения Центра по примирению враждующих сторон на территории страны, опубликованного в Facebook, его представители ведут переговоры с боевиками об их выводе в провинцию Идлиб.
«В провинции Дераа — 75, в том числе за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, за сутки — один», — приводит выдержку из сообщения «Газета.ру».
Сотрудники Центра оценивают обстановку в зонах деэскалации как стабильную.
22 июня стало известно, что первая крупная группировка оппозиционной «Сирийской свободной армии» перешла на сторону военных в Южной зоне деэскалации.
В начале июля главари вооруженных формирований в провинции Дераа на юго-западе Сирии согласились прекратить боевые действия.