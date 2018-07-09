Форум криптоэкономики впервые состоится в Хабаровске

В Хабаровске 14 июля впервые состоится Дальневосточный форум криптоэкономики. В его рамках участники будут повышать свой уровень информированности об изменениях в экономике и оценивать роль в ней криптовалюты.

Как сообщает ИА AmurMedia, на форуме планируются выступления экономистов, аналитиков и трейдеров. Как ожидается, форум продлится семь часов, а потому программа будет насыщенной. Основные темы интенсива — правовое регулирование криптовалюты в России, роль криптовалюты в мировой экономике и безопасность криптоинвестиций.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, по мнению экспертов, уже на этой неделе стоимость самой порулярной криптовалюты — биткоина — продолжит расти. Она может превысить отметку в $7 тыс.