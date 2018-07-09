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Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет

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Системы сирийских ПВО подбили военный самолет, который атаковал авиабазу «Тифор» (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Источник агентства в военных кругах уточнил, что воздушное судно принадлежало Израилю.

«Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство», — передает агентство.

Армия обороны Израиля отказалась прокомментировать информацию об атаке.

«Сирийской армии хватает проблем»

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, сейчас важно добиться деэскалации сирийско-израильского конфликта, не позволить ему превратиться в полномасштабную войну.

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«Боевики из оппозиции режиму Асада, по мнению израильтян, были более выгодны, чем сирийская армия, с которой у них отношения не сложились», — сказал он. Политолог пояснил, что периодически Тель-Авив оказывает поддержку оппозиции, чтобы сдержать Иран.

Суздальцев считает, что можно говорить о том, что Израиль участвует в сирийском конфликте на стороне оппозиции. Он также напомнил, что Сирия уже не раз сбивала израильские самолеты.

«Сейчас задача — добиться деэскалации конфликта, не превратить его в полномасштабную сирийско-израильскую войну. Сирийской армии и так хватает проблем на своей территории», — добавил Суздальцев.

Израиль усилил присутствие на границе с Сирией

В начале июля армия Израиля усилила позиции на границе с Сирией танками и артиллерией.

Меры были приняты на фоне возобновившихся боевых действий в районах, граничащих с еврейским государством. Тогда эти действия в пресс-службе армии страны назвали «защитой собственных границ».

22 мая Израиль обвинил Сирию в применении ПВО против своих самолетов, а спустя несколько дней согласился, чтобы сирийская армия разместила войска у северной границы еврейского государства.

В ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли массированный удар по объектам иранского военного присутствия в Сирии, выпустив в общей сложности порядка 70 ракет различных типов.

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