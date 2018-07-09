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Десять человек пострадали при взрыве на западе Франции

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Фото: twitter.com
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Мощный взрыв прогремел в одном из домов в коммуне Киброн, что располагается на западе Франции. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 9 июля, в продуктовом магазине. Газета Ouest-France уточняет, что речь может идти о взрыве бытового газа.

В результате инцидента ранения получили 10 человек. Пятеро из них были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Данных о погибших не поступало.

После взрыва в здании начался пожар. Его удалось ликвидировать ближе к утру. Здание было полностью уничтожено огнем.

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