Десять человек пострадали при взрыве на западе Франции

Мощный взрыв прогремел в одном из домов в коммуне Киброн, что располагается на западе Франции. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 9 июля, в продуктовом магазине. Газета Ouest-France уточняет, что речь может идти о взрыве бытового газа.

В результате инцидента ранения получили 10 человек. Пятеро из них были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Данных о погибших не поступало.

Cette nuit à 2h30, une explosion due à une fuite de gaz puis un incendie, ont fait 10 blessés dont 2 très graves, dans le centre-ville de #Quiberon. #Morbihan #Bretagne

Via @OuestFrance et @Prefet56 pic.twitter.com/lQ3KcZPcep — BRΞIZH is MAFIA 😎 (@BreizhOfficiel) July 9, 2018

После взрыва в здании начался пожар. Его удалось ликвидировать ближе к утру. Здание было полностью уничтожено огнем.