Хорватский футбольный союз прокомментировал инцидент с Видой

Хорватский футбольный союз (HNS) 8 июля сделал официальное заявление после того, как игрок национальной сборной защитник Домагой Вида и экс-полузащитник Огнен Вукоевич опубликовали видео, на котором произносят лозунг «Слава Украине».

Футолисты записали ролик после победы в матче ЧМ-2018 над россиянами.

«HNS подчеркивает, что слова, сказанные нашими игроками, были исключительно благодарностью за поддержку из Украины — страны, с которой многое связывает Виду и Вукоевича», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.

Также HNS отметил, что обоих футболистов предупредили, что им, а также всей команде, следует быть осторожнее с высказываниями, которые могут быть интерпретированы как политические.

Вида и Вукоевич в прошлом играли за киевский футбольный клуб «Динамо».

Видео, записанное хорватскими футболистами после матча с россиянами, вызвало широкий общественный резонанс. Позже спортсмены заявили, что это была лишь шутка.

Несмотря на это, Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Встреча сборных России и Хорватии, прошедшая 7 июля в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.