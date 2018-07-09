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Делегация Сеула прибыла в КНДР для подготовки встречи разделенных семей

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Фото: Global Look Press/Jack Kurtz
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Для подготовки к встрече семей, разделенных Корейской войной 1950–1953 годов, в КНДР прибыла южнокорейская делегация.

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В ее составе 22 человека, они прибыли в горный курорт Кымгансан, где 20–26 августа пройдет встреча разделенных семей.

Как сообщило в понедельник, 9 июля, агентство Yonhap, в состав группы вошли представители южнокорейского отделения Международного комитета Красного креста и рабочие, которые будут участвовать в ремонте и восстановлении инфраструктуры курорта.

В настоящее время в Южной Корее проживают около 57 тыс. человек, не видевших близких в северной части полуострова с окончания военных действий.

В начале января в приграничном пункте Пханмунджом прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР.

Тогда Южная Корея предложила Северной провести встречу родственников из семей, разделенных войной.

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