Посольство подсказало США способ улучшить положение американских СМИ в России

Вашингтону нужно исключить российские СМИ из списка иноагентов, чтобы исправить положение американских медиа в России, заявило посольство России в США.

Так в диппредставительстве отреагировали на слова пресс-секретаря Госдепа Хезер Науэрт о том, что в России «подавляется свобода прессы», а в качестве мишеней были выбраны «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки».

«Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие — прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов», — говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что реакция Госдепа на «возможные очередные законодательные ограничения его вмешательства во внутренние дела России» предсказуема, поскольку им не нравится, когда установленные ими для других правила начинают применяться в отношении них самих.

В ноябре 2017 года журналистов российского телеканала RT лишили аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. При этом от RT America также потребовали зарегистрироваться в качестве иноагента. Президент России Владимир Путин назвал данное решение со стороны США атакой на свободу слова.

Зеркальной реакцией на требование минюста США к RT America стало принятие в России в ноябре 2017 года закона о СМИ-иноагентах. В начале декабря Минюст РФ внес в реестр иноагентов девять американских СМИ, куда вошли «Голос Америки», «Радио Свобода» и ряд других медиа, которые финансируются из США.