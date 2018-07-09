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Смертельно опасный колодец обнаружен в центре Биробиджана

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Опасный для жизни колодец найден в центре Биробиджана, недалеко от места расположения управляющей компании «Рембытстройсервис». Местный житель, который обнаружил люк со сломанной решеткой, обратился в УК за разъяснениями, однако там ему сказали, что объект на сегодняшний день организация не обслуживает.

Как рассказали ИА EAOMedia в «Рембытстройсервисе», компания всё же обезопасит участок и заварит сломанный колодец. Указание сделать это дал начальник управления ЖКХ мэрии Павел Былинкин.

Агентство напоминает, что ситуация с люковым хозяйством в Биробиджане критическая. Ранее в городе была запущена специальная акция «Дырявый Биробиджан», в рамках которой местных жителей попросили фотографировать неисправные люки и выкладывать снимки в сети под специальным хештегом #ДырявыйБиробиджан.

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