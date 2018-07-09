Федеральная поддержка нужна для реконструкции аэродрома в Хабаровске

Строительство нового терминала аэропорта «Новый» в Хабаровске идет строго по графику. Однако для второго этапа реконструкции аэродрома нужна федеральная поддержка. Об этом владельцы аэропорта рассказали министру РФ по развитию Дальнего Востока Александру Козлову, который посетил стройплощадку.

Как отмечает ИА AmurMedia, первый этап проекта реализуется в рамках федеральной целевой программы на 2010–2020 годы. Больше половины общего объема работ уже выполнено. Строительно-монтажные работы завершатся в августе 2019 года.

Площадь нового терминала составит 26 тыс. кв. м. Он позволит обслуживать до 3,5 млн пассажиров ежегодно. Здание спроектировано по самым современным стандартам. Оно будет оснащено тремя телетрапами, 12 лифтами и семью эскалаторами.

Проект в рамках ТОР «Хабаровск» реализует АО «Международный аэропорт Хабаровск».

Портал iz.ru накануне сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.