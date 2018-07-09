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Выставка «Иннопром–2018» открылась в Екатеринбурге

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Фото: РИА Новости/Владислав Белогруд
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Промышленная выставка «Иннопром-2018» открылась в Екатеринбурге, организаторы ожидают около 50 тыс. гостей, из которых большую часть составят топ-менеджеры компаний и руководители.

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Торжественная церемония открытия состоялась в воскресенье, 8 июля, основные мероприятия состоятся с 9 по 12 июля. В работе выставки примут участие делегации из 95 государств мира, свою продукцию представят более 600 компаний из 20 государств, передает ТАСС.

Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2018 году она проходит в партнерстве с Южной Кореей и посвящена роботам и цифровизации.

«Уже 9 лет как проходит выставка «Иннопром», и мы полагаем, что она стала за все эти годы основной площадкой для диалога между компаниями, российскими и зарубежными», — приводит телеканал «Звезда» слова замминистра промышленности и торговли Георгия Каламанова.

Он отметил позитивное влияние выставки на развитие промышленности в России. 

В конце мая стало известно, что Минпромторг готовит проект о введении в России автоаукционной индустрии. С ее помощью государство рассчитывает получать в виде налогов порядка 20 млрд рублей ежегодно.

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