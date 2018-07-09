В водоемах Казахстана за два выходных дня утонули 20 человек

В неприспособленных для купания водоемах в разных регионах Казахстана с 7 по 8 июля утонули 20 человек. Спасатели обеспокоены большим числом жертв, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

По его словам, спасатели принимают все возможные меры для того, чтобы максимально избежать жертв на воде, однако люди безответственно относятся к своим жизням и не слышат предупреждений, пишет «Интерфакс».

Наибольшее число жертв произошло в Восточно-Казахстанской области. Также случаи гибели зарегистрированы в Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областях и Астане.

Несмотря на прямое предупреждение во время рейдов спасателей по водоемам, граждане пренебрегают безопасностью. Например, в Костанае после предупреждения люди все равно отправились купаться в неположенном месте. От гибели их спас мужчина, который при этом сам выплыть из водоема не смог и скончался.

Как сообщал портал iz.ru, в Нижнем Тагиле 14-летний подросток утонул во время отдыха с друзьями. Ребята решили переплыть пруд, на обратном пути мальчик захлебнулся.