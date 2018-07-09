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Ряду СМИ Китая запретили резко критиковать Трампа из-за торговой войны

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Фото: Global Look Press/Jiang Kehong
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Некоторые государственные СМИ Китая получили от властей страны распоряжение смягчить агрессивную критику в отношении американского лидера Дональда Трампа на фоне разгоревшейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Несмотря на то что отношения между странами находятся в стадии обострения, оба государства считают необходимым воздерживаться от оскорблений и открытой критики в адрес администрации, сообщает «РИА Новости».

В первую очередь СМИ призывают отказаться от грубых и непристойных выражений, чтобы ситуация вокруг торговых пошлин не превратилась в войну, основанную на взаимных оскорблениях. Однако саму критику в адрес администрации Белого дома и его решений по торговой войне использовать можно.

Персонально китайские СМИ никого обвинять не будут, считается, что данный шаг направлен на урегулирование ситуации и является попыткой избежать враждебной реакции Трампа.

6 июля в США вступил в силу закон о 25-процентных пошлинах на импорт ряда товаров из Китая. Пекин также принял ответные меры на протекционистскую политику США. Как сообщил представитель МИД КНР Лю Кан, действия американской стороны негативно влияют на бизнес во всем мире и противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

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