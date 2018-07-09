Жена Полански отказалась присоединиться к американской киноакадемии

Жена Романа Полански, французская актриса Эммануэль Сенье отказалась присоединяться к американской киноакадемии, вручающей «Оскар».

Свое решение Сенье приняла в результате того, что ее супруг изгнан из рядов Академии кинематографических искусств по обвинению в домогательствах. Само приглашение Сенье назвала невероятным лицемерием, сообщает «РИА Новости».

Полански ранее был исключен из академии из-за четырех обвинений в изнасиловании. Последнее поступило в октябре 2017 года, когда немецкая актриса Ренате Лангер заявила, что дважды подвергалась насилию со стороны режиссера.

Скандал с домогательствами в разных сферах не утихает весь последний год. В сексуальных домогательствах обвинялись Харви Вайнштейн, Кевин Спейси, актер Чарли Шин, а так же экс-президент США Джордж Буш-старший. Эти обвинения в большинстве своем превратились в уголовные дела.

История началась в США, где десятки женщин, главным образом медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой. В домогательствах признались такие медийные персоны и актрисы, как Леа Сейду, Эмма де Кон, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Кара Делевинь, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Анджелина Джоли, Роуз Макгован и другие.