Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой

Хорватский футбольный союз (NHS) сделал заявление в связи с инцидентом с защитником сборной Домагоем Видой, который после победы над сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года записал видео с использованием лозунга «Слава Украине!».

NHS призвал игроков национальной команды не делать заявлений с политическим подтекстом, но отметил, что данные слова Виды были связаны исключительно с оказанной ему поддержкой из Украины, сообщает «РИА Новости».

Видео, записанное хорватскими футболистами после матча с россиянами, вызвало широкий общественный резонанс. Позже спортсмены заявили, что это была лишь шутка.

Несмотря на это, Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение.

Встреча сборных России и Хорватии, прошедшая 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.