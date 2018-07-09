Американский сенатор обвинил Китай в использовании КНДР против США

Власти Китая используют Северную Корею против Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил американский сенатор Линдси Грэм.

По его словам, за последними заявлением КНДР, которые выдвинули США «грабительские» требования, стоит Китай. Также сенатор отметил, что администрация США борется с КНР, сообщает RT.

Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу необходимо прекратить использование КНДР для отвлечения торговых разногласий с Китаем.

6 июля в США вступил в силу закон о 25-процентных пошлинах на импорт ряда товаров из Китая. Пекин также принял ответные меры на протекционистскую политику США.

Как сообщил представитель МИД КНР Лю Кан, действия американской стороны негативно влияют на бизнес во всем мире и противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).