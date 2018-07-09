Прямой эфир

Американский сенатор обвинил Китай в использовании КНДР против США

0
Фото: TASS/DPA/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Китая используют Северную Корею против Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил американский сенатор Линдси Грэм.

По его словам, за последними заявлением КНДР, которые выдвинули США «грабительские» требования, стоит Китай. Также сенатор отметил, что администрация США борется с КНР, сообщает RT.

Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу необходимо прекратить использование КНДР для отвлечения торговых разногласий с Китаем.

6 июля в США вступил в силу закон о 25-процентных пошлинах на импорт ряда товаров из Китая. Пекин также принял ответные меры на протекционистскую политику США.

Как сообщил представитель МИД КНР Лю Кан, действия американской стороны негативно влияют на бизнес во всем мире и противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США дают 90 дней бизнесу для подачи заявок на исключение из-под пошлин
Песков рассказал о влиянии торговой войны США и КНР на Россию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017