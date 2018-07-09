Постпред РФ при ОЗХО прокомментировал отравление в Эймсбери

Москва потребует от Великобритании доказательств, подкрепляющих слова британского руководства о возможной причастности России к отравлению двух человек нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель страны при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

По словам Шульгина, комментировать ситуацию с отравлением мужчины и женщины в Эймсбери до официальных результатов расследования преждевременно. Он отметил, что от британской полиции поступают противоречивые сведения.

«Глава МВД Саджид Джавид, выступая в парламенте, упомянул в связи с этим случаем мартовское происшествие в Солсбери и опять голословно обвинил Россию. По его словам, другой правдоподобной версии, кроме как причастность Москвы, не существует», — уточнил пострпред РФ, отметив, что подобные заявления звучат не в первый раз.

Шульгин напомнил, что после инцидента с отравлением в Солсбери российская сторона предложила Лондону «безотлагательно начать двусторонние консультации», однако британцы отвергли инициативу.

Он также связал ситуацию в Эймсбери с грядущей финальной стадией ЧМ-2018 и саммитом России и США в Хельсинки.

«Трудно отделаться от мысли, что всё это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами», — заключил Шульгин.

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