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Пьяного дебошира сняли с рейса Москва–Екатеринбург

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Екатеринбург. В аэропорту прилета дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Как передает ТАСС, мужчина устроил скандал, когда члены экипажа попытались забрать у него алкоголь. Он нецензурно выражался и угрожал начать драку.

Несмотря на дебош, самолет успешно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Мужчина был задержан. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту инцидента на борту самолета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо выплаты штрафа мужчине грозит попадание в черный список авиаперевозчиков

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