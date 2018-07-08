Пьяного дебошира сняли с рейса Москва–Екатеринбург

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Екатеринбург. В аэропорту прилета дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как передает ТАСС, мужчина устроил скандал, когда члены экипажа попытались забрать у него алкоголь. Он нецензурно выражался и угрожал начать драку.

Несмотря на дебош, самолет успешно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Мужчина был задержан. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту инцидента на борту самолета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо выплаты штрафа мужчине грозит попадание в черный список авиаперевозчиков.



