Слепаков извинился перед футболистами российской сборной

Шоумен Семен Слепаков принес публичные извинения игрокам сборной России по футболу за написанную им ранее скандальную песню, в которой перед началом чемпионата мира давал футболистам саркастические советы.

На своей странице в социальной сети Instagram артист написал, что хотел бы поблагодарить спортсменов за мощную и фееричную игру, а также отметил, что сожалеет, если обидел кого-то своим творчеством, сообщает Пятый канал.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 8 Июл 2018 в 2:57 PDT

8 июля российские футболисты встретились с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве на следующий день после четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во встрече приняли участие все члены команды, тренерский состав, а также члены административного штаба. На экранах транслировались самые яркие моменты чемпионата мира по футболу с российскими игроками.

8 июля российские футболисты вернулись в Москву из Сочи, где накануне прошел матч Россия–Хорватия. Команда РФ уступила хорватам в серии пенальти со счетом 3:4. После игры сборная поблагодарила своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.