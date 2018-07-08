Сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу в провинции Хомс

Сирийские противовоздушные силы отразили атаку на авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс.

По предварительной информации, удар по авиабазе могла нанести израильская армия, пишет сирийское агентство SANA.

22 июня возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор: погибли не менее восьми мирных жителей, еще несколько человек были ранены.

18 июня сообщалось, что коалиция атаковала позиции правительственных войск Сирии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Бу-Кемаля, погибли несколько военнослужащих.

Позже Пентагон заявил, что авиация США и международной антитеррористической коалиции не наносила ударов по району вблизи города Бу-Кемаль.