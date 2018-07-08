Прямой эфир

Во французском Бордо произошел крупный пожар

0
Фото: Global Look Press/Robert Poulain
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во французском Бордо произошел крупный пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал France 3.

Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. В тушении возгорания задействовано около 40 пожарных.

Причина пожара неизвестна, пострадавших нет. По данным СМИ, причиной возгорания могла стать загоревшаяся машина в одном из гаражей.

В ночь на 7 июля крупный пожар произошел на киностудии «Чинечитта». Значительная часть известной съемочной площадки, воссоздающей древнеримскую эпоху, уничтожена. Ущерб оценивается в €3–4 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Лондоне
В латвийском «городе химиков» Олайне вспыхнул крупный пожар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017