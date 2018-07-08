Во французском Бордо произошел крупный пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал France 3.

Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. В тушении возгорания задействовано около 40 пожарных.

Причина пожара неизвестна, пострадавших нет. По данным СМИ, причиной возгорания могла стать загоревшаяся машина в одном из гаражей.

В ночь на 7 июля крупный пожар произошел на киностудии «Чинечитта». Значительная часть известной съемочной площадки, воссоздающей древнеримскую эпоху, уничтожена. Ущерб оценивается в €3–4 млн.