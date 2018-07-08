США не определились с размещением постоянных войск в Польше

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила о том, что Соединенные Штаты еще не приняли решение по размещению на постоянной основе американских военных в Польше. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Они (Польша. — Ред.) предложили нам размещение на постоянной основе. Конечно, мы рассматриваем все предложения. Но решение сейчас не принимается», — сказала американский дипломат.

Варшава ранее предложила США в двустороннем порядке разместить на территории страны американскую бронетанковую дивизию. Польша готова понести расходы около $1,5–2 млрд.

Хатчисон отметила, что в настоящее время в Польше находятся подразделения США, но только на ротационной основе. Политик добавила, что в ближайшее время министерство обороны оценит по поручению американского конгресса, сколько будет стоить размещение постоянных войск в любом месте, не только в Польше.

Ранее Варшава обеспокоилась возможностью перезагрузки отношений России и США после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки. Поэтому в МИДе республики с одобрением отнеслись к продлению антироссийских санкций Европейского союза.