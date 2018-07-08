В США обвинили Россию в желании дестабилизировать НАТО

Постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Москва всячески пытается дестабилизировать Североатлантический альянс. При этом США хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером страны, отметила она.

«Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО», — цитирует ее слова 8 июля телеканал Fox News.

Хатчисон отметила, что Россия якобы намерена «переманить» Турцию и других партнеров США по НАТО на свою сторону.

«Я думаю, что президент (США. — Ред.) Дональд Трамп призовет (президента России. — Ред.) Владимира Путина начать менять такое поведение», — добавила она.

Лидеры двух стран встретятся 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии. Они планируют обсудить развитие диалога между Москвой и Вашингтоном, вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, борьбу с терроризмом и многие другие.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на переговорах двух президентов «формальных тем» не будет. Путин и Трамп обсудят любые вопросы, какие посчитают актуальными, подчеркнул российский министр.