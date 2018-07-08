Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву

Суд города Порту-Алегри в Бразилии принял решение освободить экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Бывший глава государства отбывает наказание за коррупцию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мексиканский портал Excelsior.

Решение об этом было принято судьей Рожериу Фаврету. Федеральный судья Бразилии Серджиу Мору усомнился в полномочиях Фаврету.

«При всем уважении, дежурный федеральный судья абсолютно не имеет компетенции, чтобы отменить решение федерального окружного суда четвертого региона и пленарного заседания федерального верховного суда», — сказал он.

В январе 2018 года экс-президент был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию. Он отбывает наказание в городе Кутириба.

В июне бразильская левая партия трудящихся объявила о выдвижении Лулы да Силвы на пост президента. Он по-прежнему остается фаворитом выборов, которые пройдут в октябре. По данным соцопросов, за него готовы проголосовать более 30% избирателей.