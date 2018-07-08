Депутат рады рассказал о просьбах Запада не вводить военное положение на Украине

В 2014 году власти стран Запада умоляли Украину не вводить военное положение из-за ситуации в Донбассе. Об этом в воскресенье, 8 июля, рассказал советник министра внутренних дел страны и депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Все наши западные партнеры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение», — заявил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Он пояснил, что если бы тогда ввели военное положение, пришлось бы отменить президентские выборы. Геращенко также добавил, что возможная эскалация конфликта на востоке страны стала бы крахом президентства Петра Порошенко.

6 июля МВД Украины предложило начать возвращение Донбасса под контроль Киева с города Горловки и Новоазовского района. Отмечалось, что для этого необходимо ввести в регион полноценную миротворческую миссию ООН.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине.

В конце апреля 2018 года Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.