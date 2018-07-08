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Гонщик Себастьян Феттель выиграл Гран-при Великобритании

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Фото: Global Look Press/Hoch Zwei
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Немецкий автогонщик команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл Гран-при Великобритании. Гонка десятого этапа чемпионата «Формула-1» состоялась в воскресенье, 8 июля, сообщает ТАСС.

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Вслед за пилотом Ferrari к финишу пришел британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Третьим стал финский пилот Ferrari Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за команду Williams, финишировал четырнадцатым.

Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Он выиграл 51-й Гран-при в своей карьере.

На Гран-при «Формулы-1» чаще всего побеждали немецкий гонщик Михаэль Шумахер (91 раз) и действующий чемпион Льюис Хэмилтон (65 раз).

Следующий этап Гран-при пройдет с 20 по 22 июля в Германии.

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