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В Таиланде из затопленной пещеры спасли шестерых детей‍

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Шестеро из 12 детей, заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде, были выведены на поверхность. Из них четверо уже доставлены в больницу города Чианграй.

Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщает China Morning Post со ссылкой на официального представителя министерства обороны страны.

Как сообщил дайвер Роб Спрай, не все дети умеют плавать, поэтому идея спасать их таким образом поначалу казалась безумной.

«Самое сложное — психологически готовить детей к погружению и плыть сквозь темную воду при практически нулевой видимости», — цитирует слова дайвера Sky News

По словам местных властей, спасательная операция идет «лучше, чем ожидалось».

В Сети уже появились первые кадры спасения школьников. На видео видно, как водолазы идут по протянутому тросу по узким лабиринтам пещеры. 

Группа из 12 юных футболистов и их тренера пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за сильных ливней, вызвавших наводнение. Поиски продолжались 10 дней, после чего началась спасательная операция, которая продолжается до сих пор. 

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