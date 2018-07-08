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24 тыс. болельщиков встретили сборную РФ в Москве

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Сборная России по футболу приехала 8 июля на фестиваль болельщиков в Москве. В фан-зоне на Воробьевых горах футболистов встретили порядка 24 тыс. человек, сообщает ТАСС.

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Когда к фан-зоне подъехал автобус с командой, болельщики скандировали: «Россия!» Спортсмены приехали в футболках с надписью: «Играем за вас!».

Во встрече приняли участие все члены команды, тренерский состав, а также члены административного штаба. На экранах транслировались самые яркие моменты чемпионата мира по футболу с российскими игроками.

8 июля российские футболисты вернулись в Москву из Сочи, где накануне прошел матч Россия–Хорватия. Команда РФ уступила хорватам в серии пенальти со счетом 3:4. После игры сборная поблагодарила своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.

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