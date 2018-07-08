Прямой эфир

Метеорологи США сообщили о формировании шторма «Крис» в Атлантическом океане

0
Фото: Global Look Press/Randy Bresnik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Атлантическом океане приблизительно в 245 км от побережья американского штата Северная Каролина сформировался тропический шторм «Крис», следует из данных Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Синоптики предупредили об опасности формирования больших волн, которые могут обрушиться на побережье штата, передает ТАСС. В эпицентре атмосферного давления скорость ветра достигает 18 м/с. При этом в настоящее время шторм практически неподвижен.

Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, когда скорость ветра в его эпицентре достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

6 июля стало известно, что в Атлантическом океане, приблизительно в 2 тыс. км от Малых Антильских островов, сформировался тропический шторм «Берил».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жертвами урагана «Альберто» на Кубе стали семь человек
В Пуэрто-Рико введен режим ЧС из-за надвигающегося урагана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017