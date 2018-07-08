Метеорологи США сообщили о формировании шторма «Крис» в Атлантическом океане

В Атлантическом океане приблизительно в 245 км от побережья американского штата Северная Каролина сформировался тропический шторм «Крис», следует из данных Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Синоптики предупредили об опасности формирования больших волн, которые могут обрушиться на побережье штата, передает ТАСС. В эпицентре атмосферного давления скорость ветра достигает 18 м/с. При этом в настоящее время шторм практически неподвижен.

Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, когда скорость ветра в его эпицентре достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

6 июля стало известно, что в Атлантическом океане, приблизительно в 2 тыс. км от Малых Антильских островов, сформировался тропический шторм «Берил».