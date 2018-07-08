Директора аэропорта Якутска заподозрили во взяточничестве

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По версии следствия, несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от предпринимателей взятку в размере 14 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в Республике Саха — Якутия было возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов парламента, они обвиняются в получении взятки в крупном размере от руководителя одного из акционерных обществ региона в обмен на содействие в решении вопросов ГУП «Комдрагметалл».