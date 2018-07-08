На просторах «Традиции»

В музее-усадьбе Захарово прошел ежегодный фестиваль «Традиция». Open-air, объединивший казачий хор и исполнителей на барочных инструментах, мастер-классы по старинным ремеслам и мультимедийное шоу, продемонстрировал, как культурные и национальные традиции могут гармонично развиваться в современном мире.

Девушки в березовых венках, деревянные прилавки с дымящими самоварами и связками баранок, народные песни, которые на несколько голосов распевали то ли артисты, готовящиеся к выходу на сцену, то ли простые зрители… Едва зайдя на большую поляну — первую точку маршрута, можно было почувствовать себя в атмосфере традиционного русского праздника. Но чем дальше посетитель продвигался по территории усадьбы, тем более объемным и в итоге далеко не лубочным оказывался образ фестиваля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Так, у моста через реку Захаровку расположился ансамбль исторических инструментов Les Moscovites под управлением гобоиста Филиппа Ноделя. Музыканты исполняли «Музыку на воде» Генделя, и в самой мизансцене нельзя было не усмотреть аллюзию на лондонскую премьеру 1717 года. Композитор, как известно, сочинил это произведение для водной прогулки короля Георга I по Темзе. Музыкой мог насладиться не только монарх, плывший на лодке, но и простые горожане на набережной.

«Московиты» же предложили использовать в качестве зрительской трибуны холм вокруг пятачка, где расположились артисты.

— Смотрите, какой естественный амфитеатр. Рассаживайтесь там, — напутствовал Филипп Нодель публику, не привыкшую слушать скрипки с жильными струнами и натуральные валторны в столь неакадемической обстановке. Впрочем, учитывая историю создания «Музыки на воде», именно такой антураж и был по-настоящему аутентичным. Погода тоже оказалась вполне «лондонской»: ансамблю дважды пришлось прерывать выступление, дабы дождь не испортил ценные инструменты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Совсем иную традицию представила Наталья Сербина. Певица, аккомпанировавшая себе на колесной лире, исполнила старинные духовные стихи и баллады. И это — совсем не та музыка, которая у широкой публики ассоциируется с понятием «русская народная». Чуть заунывное звучание необычного инструмента (на Руси его начиная с XVII века использовали бродячие музыканты) в сочетании с простым, буквально на нескольких звуках, отстраненным напевом создает образ далекого прошлого. Как тут не вспомнить пушкинские строки: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Имя самого известного жильца усадьбы, который именно здесь слушал сказки Арины Родионовны, возникало на фестивале неоднократно и в разных контекстах. Это и новые интерпретации произведений Пушкина — моноспектакль Елены Морозовой «Евгений Онегин», декламация «Руслана и Людмилы» под аккомпанемент всё тех же «Московитов» (весьма спорный, но любопытный эксперимент по соединению западноевропейской и древнерусской эстетики), и пушкинские чтения в уголке «Лукоморье», где юные посетители «Традиции» могли, внимая артистам, одновременно лазить по дубу со златой цепью и избушке на курьих ножках...

В конечном счете именно сочетание «гения места», удивительной среднерусской природы и широкого спектра культурных развлечений и является тем рецептом, который лежит в основе фестиваля. Давая свободу зрителю, вольному выбирать между созерцанием или активным участием (хороводы, плетение венков), прокладывать свой маршрут через шумные увеселения или тишину лесных тропинок, «Традиция» так или иначе апеллирует к тем корням — национальным, культурным, духовным, — которые есть у любого человека. И позволяет не просто заглянуть в прошлое, но ощутить его живую связь с настоящим и будущим.