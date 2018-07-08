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Больше половины россиян не знакомы с неблагополучными семьями

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по теме существования в стране неблагополучных семей. Более 50% опрошенных отметили, что в их окружении таких знакомых нет. 

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При этом 45% респондентов рассказали, что лично встречали такие семьи, хотя считают их единичными случаями. Главными признаками неблагополучности россияне считают низкий уровень жизни и нехватку денег на самое необходимое. 

«Пьянство в семье и невнимание к детям и их нуждам по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем в семьях», — говорится в исследовании.

Для решения проблемы неблагополучных семей россияне предложили бороться с безработицей (24%), а также повышать уровень жизни людей, зарплат и пенсий (11%).

5 июля сообщалось, что более 75% россиян считают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал причиной ухудшения качества знаний школьников. При этом 35% респондентов считают, что благодаря ЕГЭ снизилась коррупция при поступлении в вузы.

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