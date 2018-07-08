Больше половины россиян не знакомы с неблагополучными семьями

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по теме существования в стране неблагополучных семей. Более 50% опрошенных отметили, что в их окружении таких знакомых нет.

При этом 45% респондентов рассказали, что лично встречали такие семьи, хотя считают их единичными случаями. Главными признаками неблагополучности россияне считают низкий уровень жизни и нехватку денег на самое необходимое.

«Пьянство в семье и невнимание к детям и их нуждам по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем в семьях», — говорится в исследовании.

Для решения проблемы неблагополучных семей россияне предложили бороться с безработицей (24%), а также повышать уровень жизни людей, зарплат и пенсий (11%).

5 июля сообщалось, что более 75% россиян считают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал причиной ухудшения качества знаний школьников. При этом 35% респондентов считают, что благодаря ЕГЭ снизилась коррупция при поступлении в вузы.