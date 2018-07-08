Пострадавший в аварии на МКАД эвакуирован в больницу на вертолете

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в аварии на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) 8 июля, передает Regnum.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на внутренней стороне 22-го км МКАД. На дороге столкнулись грузовой автомобиль «Камаз» и рейсовый автобус. По предварительным данным, с управлением не справился водитель грузовика.

В результате ДТП пострадали два пассажира городского транспорта, им потребовалась медицинская помощь. Одного из них доставили в больницу на санитарном вертолете, сообщается в микроблоге МАЦ в Twitter.

Ранее движение на МКАД было ограничено из-за аварии двух грузовиков. В результате столкновения 26 июня никто серьезно не пострадал, одна из машин опрокинулась, рассыпав свой груз — песок. Также произошел разлив топлива.