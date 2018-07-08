Игнашевич рассказал о планах после завершения футбольной карьеры

Защитник сборной России Сергей Игнашевич заявил о завершении футбольной карьеры после окончания матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии. Футболист также рассказал, чем теперь планирует заниматься. Об этом пишет газета «Советский спорт».

«В декабре получаю тренерскую лицензию, есть желание стать тренером, хорошим тренером, — сказал Игнашевич. — У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте».

Другой член российской сборной по футболу, Александр Самедов, также завершил карьеру в национальной команде после матча ЧМ-2018. За сборную спортсмен играл семь лет, провел 53 матча и забил 7 голов.

Матч Россия–Хорватия состоялся 7 июля. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти в пользу хорватских футболистов.