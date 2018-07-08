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Более 250 человек отравились в одном из ресторанов Кувейта

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder
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Более 250 человек в столице Кувейта были госпитализированы после отравления в одном из ресторанов. Как сообщил представитель министерства здравоохранения эмирата Мустафа Рида, в заведении подавали арабское блюдо фалафель.

Как сообщает «РИА Новости», число госпитализированных составило 287 человек. Отмечается, что 80% из них после лечения покинули больницы. Сейчас в них остается 53 пострадавших.

Власти эмирата уже начали расследование причин произошедшего. Ресторан, где отравились посетили, закрыт.

Ранее сообщалось, что около 100 человек, в том числе дети, попали в больницы с признаками отравления после свадебного застолья в грузинском Батуми. В ресторане, где проходил банкет, стол с закусками и рыбой был накрыт за несколько часов до начала торжества, а в самом помещении было жарко.

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