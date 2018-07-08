На нападающего «Лацио» напали с ножом в Италии

На форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле напал фанат во Франкавилла-аль-Маре.

Незнакомец спровоцировал конфликт с другом Иммобиле, а затем напал на всю компанию футболиста с ножом в руках, сообщает RT.

Когда вмешались прохожие, преступник убежал. Полицейские смогли установили личность нападавшего. Им оказался фанат, которому запрещено посещать матчи итальянского чемпионата.

Накануне стало известно о гибели в США баскетболиста Тайлера Ханикатта, выступавшего ранее за подмосковные «Химки».