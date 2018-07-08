Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода с дождями и грозами ожидается в воскресенье в Москве и области, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем погода в столице прогреется до +21…+23 градусов. Местами пройдут сильные дожди с грозами. Ночью столбики термометров опустятся до 13–15 градусов тепла.

Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с, при грозе — с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление около 740 мм рт. ст.

В Подмосковье днем ожидается до 24 градусов выше нуля, ночью — до +15 градусов.