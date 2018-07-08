В Канаде женщина заявила о непристойном поведении Трюдо

Бывшая сотрудница одного из канадских СМИ Роуз Найт заявила о непристойном поведении нынешнего премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Женщина рассказала, что около 20 лет назад, еще до того, как Трюдо стал политиком, на фестивале в городе Крестон он неправильно коснулся ее, сообщает RT.

При этом Найт отметила, что на следующий день Трюдо извинился перед ней за свое поведение. Женщина заявила, что не собирается раскручивать происходящий инцидент, как не сделала этого и в прошлом, а также не собирается продолжать обсуждение данного вопроса.

Найт также добавила, что после произошедшего никогда больше не контактировала с Трюдо ни до того, как он стал премьером страны, ни тем более после.

Скандал с домогательствами в разных сферах не утихает весь последний год. В сексуальных домогательствах обвинялись Харви Вайнштейн, Кевин Спейси, актер Чарли Шин, а так же экс-президент США Джордж Буш-старший. Эти обвинения, в большинстве своем, превратились в уголовные дела.

История началась в США, где десятки женщин, главным образом, медийные персоны, стали признаваться в случаях насилия над собой. В домогательствах признались такие медийные персоны и актрисы, как Леа Сейду, Эмма де Кон, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Кара Делевинь, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Анджелина Джоли, Роуз Макгован и другие.