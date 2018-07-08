Сборная России вернулась в Москву после четвертьфинала ЧМ-2018

Российская команда вернулась в Москву после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу с командой Хорватии на сочинском стадионе «Фишт».

«Команда — в аэропорту [в Москве]. Едем на базу, в 16 часов — встреча с болельщиками!» — говорится в сообщении в официальном микроблоге команды в Twitter. Футболисты встретятся в болельщиками в воскресенье в московской фан-зоне на Воробьевых горах.

Ранее сборная поблагодарила своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.

Россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.