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Угрожавший убить сторонников Трампа мужчина задержан в США

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Фото: Global Look Press/G. Ronald Lopez
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Полиция штата Нью-Йорк арестовала местного жителя, угрожавшего убить сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Как передает агентство Associated Press, 75-летний Мартин Астроф был задержан у своего дома в городе Несконсет. Он выступил с угрозами в перепалке с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена и сторонника Республиканской партии Ли Зельдина. Мужчина заявил о желании убивать сторонников Трампа и Зельдина и чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба.

После задержания Астрофу были предъявлены обвинения в распространении угроз и безрассудном поведении, которое угрожает жизни других людей. 

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