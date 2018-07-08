Угрожавший убить сторонников Трампа мужчина задержан в США

Полиция штата Нью-Йорк арестовала местного жителя, угрожавшего убить сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Как передает агентство Associated Press, 75-летний Мартин Астроф был задержан у своего дома в городе Несконсет. Он выступил с угрозами в перепалке с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена и сторонника Республиканской партии Ли Зельдина. Мужчина заявил о желании убивать сторонников Трампа и Зельдина и чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба.

После задержания Астрофу были предъявлены обвинения в распространении угроз и безрассудном поведении, которое угрожает жизни других людей.