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Футболист сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры после проигрыша команды в матче со сборной Хорватии 7 июля.

На официальной странице в социальной сети Twitter сообщается о завершении футболистом карьеры, а также выражаются благодарности футболисту за все, что он сделал в команде и сборной.

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться.

В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.

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