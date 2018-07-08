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Опубликовано видео с места крушения МиГ-21 в Румынии

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Фото: youtube.com
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Видео с места крушения румынских ВВС МиГ-21 Lancer недалеко от военно-воздушной базы Фетешти появилось в Сети.

На видеозаписи инцидента запечатлены клубы дыма над потерпевшим крушение истребителем, а также толпа людей, которая находится неподалеку, пишет «РИА Новости».

Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Lancer потерпел катастрофу около 13:30 мск в 10 км от военно-воздушной базы в Фетешти, говорится в сообщении на сайте пресс-службы министерства национальной обороны Румынии.

Позднее в минобороны сообщили, что пилот не выжил. За штурвалом находился 36-летний лейтенант Флорин Ротару. Он был главным пилотом 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах.

ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе. Расследованием случившегося займется спецкомиссия минобороны Румынии.

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