Пожаловавшийся на самочувствие полицейский в Солсбери здоров

Здоровье офицера британской полиции в Солсбери, который ранее жаловался на симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, находится в полном порядке. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов графства Уилтшир.

«Офицер полиции, обратившийся за медицинской помощью в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, прошел обследование, и его здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее медики сообщили, что в больницу Солсбери был доставлен сотрудник британской полиции с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.

30 июня в одном из домов в Эймсбери обнаружили без сознания британку Дон Стерджес и ее спутника Чарльза Роули. По заявлениям Скотленд-Ярда, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. В МВД Великобритании настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

Британский агент и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.