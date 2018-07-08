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Посольство рассказало россиянам об угрозе быть облитыми водой в Армении

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Фото: РИА Новости/Р. Мангасарян
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Посольство России в Ереване предупредило российских туристов о том, что 8 июля в Армении отмечается праздник Вардавар, во время которого их могут облить водой.

В посольстве отметили, что для Армянской апостольской церкви это один из пяти великих праздников и самый большой летний праздник, в который принято шумно обливать друг друга и прохожих водой, пишет «РИА Новости».

Дипломаты призвали российских граждан, которым не нравится подобное действо, оставаться в помещениях, а также посоветовали укрывать деньги, документы и другие важные вещи в водонепроницаемые пакеты.

При этом в диппредставительстве заметили, что праздник исключительно позитивный и не несет в себе конфликта.

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