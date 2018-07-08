Граждане США оказались заблокированы в гостинице Гаити из-за протестов

Граждане США оказались заблокированы в одной из гостиниц столицы Гаити Порт-о-Пренсе из-за массовых беспорядков.

Как передает телеканал CNN, американцы не могут выйти из гостиницы «Оазис», в связи с протестами перекрыты все ближайшие дороги. Посольство США на Гаити отреагировало на беспорядки и обратилось к гражданам с призывом не покидать свои убежища и не пытаться путешествовать по острову.

Сообщается также, что на Гаити временно перестали летать самолеты трех американских авиакомпаний, еще несколько авиаперевозчиков планируют прибегнуть к такой мере в ближайшее время.

Столкновения на Гаити начались после заявления властей о повышении цен на бензин на 38%, на дизельное топливо — на 47% и на керосин — на 51%. Протестующие перекрыли дороги, они поджигают автомобили и покрышки.

Позднее правительство приостановило выполнение решения, однако действия властей пока не привели к нормализации ситуации. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали как минимум три человека.