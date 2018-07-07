Посол Украины в Австрии возмутился статьей о Ялте в австрийской газете

Посол Украины в австрийской Вене Александр Щерба возмутился статьей с красивым описанием крымской Ялты в местной газете.

В первую очередь посол раскритиковал издание за то, что они не указали официальную позицию Киева по присоединению полуострова к России, отметив, что описание красивое, но назвал территорию оккупированной, сообщает RT.

Также Щерба отметил, что статья похожа на ложное послание из другой реальности, и обвинил австрийскую газету в обмане своих читателей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Присоединение к РФ поддержали более 95% жителей полуострова. Украинские власти не признали итогов референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией.