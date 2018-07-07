В Грузии обнаружили тела двух пропавших туристов

Пропавшие в Грузии туристы, приходившиеся друг другу мужем и женой, обнаружены мертвыми в Душетском районе. МВД продолжает поиски их четырехлетнего сына, заявили в ведомстве.

По информации правоохранителей, семейная пара приехала в Грузию на отдых. Погибшие имеют грузинское и американское гражданство.

О пропаже туристов стало известно 6 июля. По последним данным, семья находилась в ущелье Хада Душетского района. В ходе спасательной операции в селе Цвери были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. Спустя несколько часов в ущелье были найдены тела мужчины и женщины.

Обстоятельства и причины смерти туристов выясняются. На поиски ребенка были направлены 25 спасателей, операция продолжается.