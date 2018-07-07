Кот «ворвался» в интервью с польским историком

Ласковый кот украсил интервью польского историка и политолога Ежи Таргальского для голландской телевизионной телекомпании NTR. Видеозапись была опубликована на сайте видеохостинга YouTube.

Таргальский рассказывал на камеру о том, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре внезапно появляется рыжий кот Лисио. Сначала пушистый питомец положил лапу на плечо историка и вопросительно мяукнул.

Не дождавшись внимания, кот вскарабкался на плечи политологу.

На этом роль кота в данном интервью не заканчивается. Питомец начал топтаться на плечах хозяина и тереться мордой о голову Таргальского, который как ни в чем не бывало продолжал свой рассказ. Лишь время от времени политологу приходилось убирать от лица хвост Лисио.

Ранее в июле появилась фотография кота, который мастерски замаскировался на деревянном полу. Многие пользователи отметили, что не сразу заметили пушистого питомца.