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Врачи рассказали о вреде галстуков

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Фото: Depositphotos
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Врачи из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн в Германии выяснили, что ношение галстука отрицательно влияет на кровоснабжение головного мозга.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuroradiology.

Медики отобрали 30 добровольцев. Из них 15 человек попросили надеть галстуки и сделать магнитно-резонансную томографию. Оставшиеся 15 добровольцев также прошли обследование, но без аксессуара.

Оказалось, что галстук пережимает яремные вены и сонные артерии, что приводит к отрицательному цереброваскулярному воздействию на организм. 

В конце исследования врачи обратили внимание на то, что во многих компаниях и профессиях дресс-код включает галстук и рубашку с воротом. Медики считают, что работодателям следует задуматься о вреде этого «социально приемлемого удушения».

Ранее ученые выявили опасность кухонных полотенец. Оказывается, их многократное использование способствует росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению.

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