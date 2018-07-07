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Водитель автобуса на спине перенес старушку через дорогу в Китае

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Фото: РЕН ТВ
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В китайском городе Гуанчжоу водитель автобуса перенес старушку через дорогу. Благородный поступок активно обсуждают пользователи соцсетей. 

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, пожилая женщина из-за проблем со здоровьем очень медленно переходила проезжую часть. Водитель автобуса сначала попытался поддержать ее за руку, но потом решил перенести старушку через дорогу на спине.  

По словам журналистов, после этого мужчина вернулся в автобус и продолжил путь.

Это не первый подобный случай в Китае. В июне появилось видео, на котором регулировщик движения аналогичным образом перенес пожилого мужчину через дорогу.

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